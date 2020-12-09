Güne yükselişle başlayan dolar 7,83'ten işlem görüyor

Dün en düşük 7,7918, en yüksek 7,8486 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,8191'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 7,8340'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,5060'tan, sterlin/TL de 10,4715'ten satılıyor. Dolar endeksi, 32 ayın dip seviyesinden gelen tepki alımlarıyla test ettiği 91 seviyesinin üzerinde kalıcı olamadı ve şu dakikalarda 90,8'de dengelendi.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ve JOLTS açık iş sayı verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında yer aldığı söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci