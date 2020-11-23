Haftaya 17 kuruş yükselişle başlayan dolar, 7,80'den işlem görüyor

Cuma gününü 7,63'ten tamamlayan dolar, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,80 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,26'dan, sterlin ise 10,40'dan alıcı buluyor.

Son iki haftalık dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ile Türk lirası dolar karşısında yüzde 12'nin üzerinde değer kazandı. Geçen hafta en yüksek 7,7989 en düşük 7,5160 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 7,6394'ten tamamladı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 7,8016'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,2626'dan, sterlin/TL de 10,4011'den satılıyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin pozitif gelişmelerin küresel piyasalarda iyimserliği artırdığını ifade eden analistler, vaka sayılarındaki artışın devam etmesi ve ülke bazlı alınan tedbirlerin iyimserliği törpülediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci