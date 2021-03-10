Güne yükselişle başlayan dolar 7,63'ten işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan dolar 7,63'ten işlem görüyor

10.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:48

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,63 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,07'den, sterlin ise 10,59'dan alıcı buluyor.

Dün en düşük 7,59 ve en yüksek 7,78 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,8 altında 7,61'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 7,63'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda, euro/TL 9,0728'den, sterlin/TL ise 10,5963'ten satılıyor.

PİYASALAR ABD'YE ODAKLANDI

Analistler, son dönemde ABD'de enflasyonist endişeler paralelinde yükselen tahvil faizlerinin, dün yüzde 1,60'lardan yüzde 1,52'lere kadar gerilemesinin gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskının hafiflemesini beraberinde getirdiğini söyledi. Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, ayrıca 10 yıllık tahvil ihalesinin de yakından takip edileceğini bildirdi.

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Güne yükselişle başlayan dolar 7,63'ten işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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