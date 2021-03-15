Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,60'tan işlem görüyor

Geçen hafta en düşük 7,4315, en yüksek 7,7881 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,4 artışla cuma gününü 7,5609'dan tamamladı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla 7,6044'ten işlem görüyor.

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Aynı dakikalarda euro/TL 9,0735'ten, sterlin/TL ise 10,5888'den satılıyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin geçen haftanın son işlem gününde yüzde 1,64 ile Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördüğünü hatırlatan analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin devam etmesi nedeniyle küresel ölçekte dolar talebinin arttığını, bunun da özellikle gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci