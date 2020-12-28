Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,51'den işlem görüyor
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Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,51'den işlem görüyor

28.12.2020 10:25 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:57

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 7,51 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,19'dan, sterlin ise 10,19'dan alıcı buluyor.

Geçen hafta en yüksek 7,7363 ve en düşük 7,5330 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,5 değer kaybıyla cuma gününü 7,5897'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 7,5140'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,1922'den, sterlin/TL de 10,1982'den satılıyor. Analistler, geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamalarının Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti.

ABD VE AVRUPA'DA PİYASALAR KAPALI

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de Dallas Fed imalat endeksi verisinin takip edileceğini belirten analistler, Noel tatili sebebiyle ABD ve Avrupa'da piyasaların kapalı olduğunu kaydetti.

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Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,51'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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