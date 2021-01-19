Güne düşüşle başlayan dolar 7,46'dan işlem görüyor

Dün, en düşük 7,4804, en yüksek 7,5441 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 7,4804'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla 7,4660'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Euro/TL, aynı dakikalarda 9,0255'ten, sterlin/TL ise 10,1490'dan satılıyor. Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ZEW endeksi ile Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini belirtti.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

ABD'de Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın yapacağı sunumun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılamaya ilişkin gelişmelerin de piyasaların gündeminde olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci