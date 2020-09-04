Dolar, haftanın son işlem gününde 7,4557 ile rekor tazeledi Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan dolar, 7,4557 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kur şu sıralar 7,44'ten işlem görüyor.

Dün en düşük 7,3734, en yüksek 7,4522 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 7,4369'tan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan dolar, 7,4557 ile rekor tazeledi. DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR? Dolar saat 11.15 itibarıyla 7,4460'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 8,8084'ten, sterlin/TL de 9,8861'den satılıyor. PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI Bugün yurt içinde bugün reel efektif döviz kuru, yurt dışında ABD'de açıklanacak ağustos ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini söyleyen analistler, yeni tip koronavrüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti. GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN