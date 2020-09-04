Dolar, haftanın son işlem gününde 7,4557 ile rekor tazeledi
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Dolar, haftanın son işlem gününde 7,4557 ile rekor tazeledi

Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan dolar, 7,4557 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kur şu sıralar 7,44'ten işlem görüyor.

04.09.2020 10:47 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:30

Dün en düşük 7,3734, en yüksek 7,4522 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 7,4369'tan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan dolar, 7,4557 ile rekor tazeledi.

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR?

Dolar saat 11.15 itibarıyla 7,4460'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 8,8084'ten, sterlin/TL de 9,8861'den satılıyor.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Bugün yurt içinde bugün reel efektif döviz kuru, yurt dışında ABD'de açıklanacak ağustos ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini söyleyen analistler, yeni tip koronavrüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

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Dolar, haftanın son işlem gününde 7,4557 ile rekor tazeledi
Haber Yorumları (1)
VATANTR: Türkiye''de ısrarla yüksek enflasyon yerel para birimini etkilemeye devam etti. ABD dolarını bir başka rekor düzey olan 7. 4541 liraya sürükledi. Deutsche Bank uzmanlarına göre, Türkiye aynı zamanda Doğu Akdeniz''de tartışmalı doğalgaz aramaları nedeniyle yaptırımlarla tehdit edildi. Merkez bankası, temel faiz oranlarını yükseltmekten kaçınamayacak.
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