Güne düşüşle başlayan dolar 7,45'ten işlem görüyor
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Güne düşüşle başlayan dolar 7,45'ten işlem görüyor

12.01.2021 10:03 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:29

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,45 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,06'dan, sterlin ise 10,09'dan alıcı buluyor.

Dün en düşük 7,3486, en yüksek 7,5234 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 7,4822'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 altında 7,4520'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Euro/TL, aynı dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 9,0610'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 10,0980'den satılıyor. Dün analistlerin kısa vadede direnç olarak nitelendirdiği 90,5'in üzerine çıkarak 90,7 seviyesini gören dolar endeksi, şu dakikalarda yatay bir seyirle 90,5 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde 1,1257 seviyesinden alıcı buluyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD Merkez Bankası Açık Piyasa Komitesi üyelerinin konuşmalarının yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini bildirdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılamaya ilişkin gelişmelerin piyasaların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, ABD'deki politik ve ekonomik gelişmelerin küresel ölçekte piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

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Güne düşüşle başlayan dolar 7,45'ten işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

Haber Yorumları (1)
AFYONLU: DALGA DALGA DALGA DALGAAAA
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