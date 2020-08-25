Güne yükselişle başlayan dolar 7,38'den işlem görüyor Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 7,38'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,72'den, sterlin ise 9,67'den alıcı buluyor.

Dün, en düşük 7,2898 en yüksek 7,3846 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 7,3789'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 9.50 itibarıyla 7,3860'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 8,7270'den, sterlin/TL de 9,6718'den satılıyor.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ile ABD'de konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Kaynak: AA