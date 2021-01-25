Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,38'den işlem görüyor
25.01.2021 10:03 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:17
Dolar/TL, haftanın ilk işlem günün düşüşle başlamasının ardından 7,38 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,99'dan, sterlin ise 10,12'den alıcı buluyor.
Geçen hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı ve "şahin" olarak nitelendirilen karar metni sonrası 7,3497'ye kadar gerileyen dolar/TL, haftayı yüzde 0,6 azalışla 7,4179'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 7,3836'dan işlem görüyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?Euro/TL, aynı dakikalarda 8,9946'dan, sterlin/TL de 10,1282'den satılıyor. Dolar endeksi 90,1-90,4 dar bandında sakin bir seyir izlerken, euro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen üzerinde 1,2175 seviyesinde dengelendi.
PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDIAnalistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endekslerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci