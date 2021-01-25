Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,38'den işlem görüyor

Geçen hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı ve "şahin" olarak nitelendirilen karar metni sonrası 7,3497'ye kadar gerileyen dolar/TL, haftayı yüzde 0,6 azalışla 7,4179'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 7,3836'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Euro/TL, aynı dakikalarda 8,9946'dan, sterlin/TL de 10,1282'den satılıyor. Dolar endeksi 90,1-90,4 dar bandında sakin bir seyir izlerken, euro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen üzerinde 1,2175 seviyesinde dengelendi.Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endekslerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci