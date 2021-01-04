Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor
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Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor

04.01.2021 09:35 | Son Güncelleme: 04.01.2021 09:56

Dolar/TL, yeni yılın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 7,39 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,06'dan, sterlin ise 10,12'den alıcı buluyor.

Geçen yıl en düşük 5,8388 en yüksek 8,5832 seviyelerini gören ve yıllık bazda yüzde 25 değer kazanan dolar/TL, 2020'yi 7,4310'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 7,3941'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Euro/TL, şu dakikalarda 9,0619'dan, sterlin/TL de 10,1212'den alıcı buluyor. Dolar endeksi, 2020'nin son iki ayındaki düşüş eğilimini yeni yılın ilk işlem gününde de devam ettiriyor. Gelen tepki alımlarına karşın 90'ın üzerinde tutunamayan dolar endeksi, şu dakikalarda 89,7 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALAR ENFLASYONA ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,02 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.

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Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

Haber Yorumları (1)
AKIL: Doların ateşi merkez Bankası faizleri düşürünce ne olacak göreceğiz. Yüzde 17 faiz verirsen tabiki dolar düşer.
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