Güne düşüşle başlayan dolar 7,35'ten işlem görüyor
30.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:22
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 7,35 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,01'den, sterlin ise 9,94'ten alıcı buluyor.
Dün 7,3462 ile eylülden bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 7,3959'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 7,3540'tan işlem görüyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?Euro/TL, dün analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 9'un altını test etmesinin ardından şu dakikalarda 9,0194'ten satılıyor. Sterlin/TL de 9,9490'dan alıcı buluyor.
PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDIAnalistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de açıklanacak verilerin yanı sıra İngiltere'de ticaret anlaşmaları ve ABD'de teşvik paketi ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşısına yönelik haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu aktardı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci