Güne düşüşle başlayan dolar 7,35'ten işlem görüyor

Dün 7,3462 ile eylülden bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 7,3959'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 7,3540'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Euro/TL, dün analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 9'un altını test etmesinin ardından şu dakikalarda 9,0194'ten satılıyor. Sterlin/TL de 9,9490'dan alıcı buluyor.Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de açıklanacak verilerin yanı sıra İngiltere 'de ticaret anlaşmaları ve ABD'de teşvik paketi ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşısına yönelik haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci