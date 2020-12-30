Güne düşüşle başlayan dolar 7,35'ten işlem görüyor
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Güne düşüşle başlayan dolar 7,35'ten işlem görüyor

30.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:22

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 7,35 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,01'den, sterlin ise 9,94'ten alıcı buluyor.

Dün 7,3462 ile eylülden bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 7,3959'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 7,3540'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Euro/TL, dün analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 9'un altını test etmesinin ardından şu dakikalarda 9,0194'ten satılıyor. Sterlin/TL de 9,9490'dan alıcı buluyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de açıklanacak verilerin yanı sıra İngiltere'de ticaret anlaşmaları ve ABD'de teşvik paketi ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşısına yönelik haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu aktardı.

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Güne düşüşle başlayan dolar 7,35'ten işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

Haber Yorumları (3)
MECZUP: türkiyenin muhteşem ekonomi proğramları nihayet meyvesini vermeye başladı muhalifler çatlasın fabrikalar ardı ardına açılıyor işsizlik yüzde sıfır nokta kırkbir kere maşallaha düştü ekonomi kişniyerek şaha kaktı amerika avrupa almanya falan filan bizi kıskanıyor esnaflar kepenkleri birbiri ardına açıyor çalışacak işçi bulamıyor işlere zor yetişiyorlar adalet hukuk zirvede hiç bir kimse ve gazeteci fikirlerinden dolayı birisi? tarafından mahkemeye verilmiyor suçsuz olarak cezaevlerinde yatmıyor
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RACO: dolar düşüyor ama hiçbir şey inmiyor buda kader demekki yükselince herşeye anında zam geliyor düşerken bişey yok vatandaşı kaz gibi yolmaya devam
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D: Karışma yakarım ama düşürürüm kimsenin ruhu duymaz duysada fark yapmaz. 2 borsa ist yüz de 10 bizi idare eder. Amacı kaçırtıyoruz. 8. 60 olana kadar iğneden ipliğe zam yarışı yapanlar şimdi sus pus. doların düşmesi benim cebime bir şey katmıyor ama çıkması milyonları yakıyor. şimdi dolar çıksa zamlı olanların ÜZERİNDEN tekrar geçilecek
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