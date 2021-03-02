Güne yükselişle başlayan dolar 7,32'den işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan dolar 7,32'den işlem görüyor

02.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:02

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,32 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,80'den, sterlin ise 10,17'den alıcı buluyor.

Dün en düşük 7,2214, en yüksek 7,4452 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,9 altında 7,2960'tan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 7,3280'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL,önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 8,8020'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 10,1710'dan satılıyor. Euro/dolar paritesi ise düşüş eğilimini sürdürerek analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1,20 sınırına kadar geriledi. Dolar endeksi, yüzde 0,2 artışla 91,3 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde ihracat verileri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

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Güne yükselişle başlayan dolar 7,32'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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