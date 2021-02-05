Dolar/TL, 7,14 seviyelerinden işlem görüyor
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Dolar/TL, 7,14 seviyelerinden işlem görüyor

05.02.2021 09:49 | Son Güncelleme: 05.02.2021 09:53
Dolar/TL, 7,14 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 7,1380 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 7,1380 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,0976 en yüksek 7,1985 seviyesini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 7,1368'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla bir önceki kapanışın hemen üzerinde 7,1380 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 8,5430'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 9,7720'den satılıyor.

Avro/dolar paritesi 1,1953 ile 2 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından önceki kapanışın hemen altında 1,1955-1,1970 bandında dengelendi. Dolar endeksi ise yatay seyirle 91,5 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirterek, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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