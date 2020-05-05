Güne yükselişle başlayan dolar 7,05'ten işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,05'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,69'dan, sterlin ise 8,79'dan alıcı buluyor.

Dün 7,00-7,05 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 7,0437'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,0560'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 7,6910'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,7930'dan satılıyor. Dolar endeksi, dünkü yükseliş eğilimini bugüne taşıyarak yüzde 0,1 artışla 99,6 seviyesinde seyrediyor. Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,0890'dan işlem görüyor.

'DOLARDA 6,95-7,10 BANDI İZLENECEK'

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve şirket bilançolarının da gündemin odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,95-7,10 bandının izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA