Dolar/TL, 7,04 seviyelerinden işlem görüyor
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Dolar/TL, 7,04 seviyelerinden işlem görüyor

23.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:24
Dolar/TL, 7,04 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,0390 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,0390 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 6,9574, en yüksek 7,0880 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 7,0203'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 7,0390'dan işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 8,5710'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 9,9060'tan satılıyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,2170 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi, 89,9-90,2 dar bandında sakin bir seyir izliyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin Senato'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı sunumun takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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