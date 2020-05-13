Güne düşüşle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 6,99'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,59'dan, sterlin ise 8,59'dan alıcı buluyor.

Dün 6,97-7,08 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kaybıyla 6,9976'tan tamamladı. Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne taşıyarak 6,98 seviyesine kadar geriledi ve saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 6,9940'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 7,5902'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 8,5930'dan satılıyor. Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen altında 99,9 seviyesinde seyrediyor. Euro/dolar paritesi, dün analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 1,08'in altını görmesinin ardından tepki alımlarıyla 1,0840 seviyesinde dengelendi.

'DOLARDA 6,90 GÜNDEME GELEBİLİR'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve karantina tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtti. Bugün yurt içinde ödemeler dengesinin Mart'ta 4,9 milyar dolar açık verdiğini, 12 aylık cari fazlanın 1 milyar 463 milyon dolar olduğunu hatırlatan analistler, yurt dışında Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,98'in altında kapanış olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ve 6,90'ın gündeme geleceğini kaydetti.

Kaynak: AA