Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,85'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,75'ten, sterlin ise 8,57'den alıcı buluyor.

Dün 6,8388-6,8605 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 artışla 6,8513'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla 6,8570'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,7520'den, sterlin/TL de 8,5739'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 96,7 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 1,1300 seviyesinde seyrediyor.

'DOLARDA 6,88 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, reel kesim güven endeksinin haziranda bir önceki aya göre 15,7 puan artarak 92,6 seviyesinde, kapasite kullanım oranının da aynı dönemde 3,4 puan artarak yüzde 66 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Yurt dışında bugün Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80 seviyesinin destek, 6,88'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA