Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay başlamasının ardından 6,86'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,69'dan, sterlin ise 8,52'den alıcı buluyor.

Dün 6,8350-6,8600 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 6,8562'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde 6,8604'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,6904'den, sterlin/TL ise 8,5215'ten satılıyor.Dolar endeksi, dün 97,6 seviyesine kadar yükselirken, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 97,40 seviyesinde dengelendi. Euro/TL paritesi ise, yüzde 0,1 artışla 1,1215 seviyesinde seyrediyor.

'DOLARDA 6,80-6,90 BANDI ÖNE ÇIKIYOR'

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80-6,87 bandının öne çıktığını söyledi.

Kaynak: AA