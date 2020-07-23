Güne düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,84'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,93'ten, sterlin ise 8,71'den alıcı buluyor.

Dün 6,82 - 6,85 bandında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 0,4 değer kazancıyla 6,8511'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde hemen altında 6,8480'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 7,9310'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 8,7130'dan satılıyor. Doların diğer para birimlerine karşı düşüşü bugün de devam ediyor. Üst üste 4 işlem günü süren düşüşünü bugüne taşıyan olar endeksi, 94,78 ile 4,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Euro/dolar paritesi ise yükseliş eğilimini sürdürerek analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1,16 seviyesini test etti. Parite, 1,1601 ile Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası şu dakikalarda 1,1580'den işlem görüyor.

'DOLARDA 6,84-6,86 BANDI İZLENECEK'

Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısının takip edileceğini belirtti.

Veri gündeminde ise yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ABD'nin işsizlik başvurularının öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,84-6,86 dar bandının izleneceğini bildirdi.

Kaynak: AA