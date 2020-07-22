Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,85'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,89'dan, sterlin ise 8,68'den alıcı buluyor.

Dün doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesinin etkisiyle 16 Haziran'dan bu yana en düşük seviye olan 6,8165'i gören dolar/TL, günü yüzde 0,48 düşüşle 6,8248'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 6,8520'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 artışla 7,8990'dan, sterlin/TL yatay seyirle 8,6880'den satılıyor. Analistler, ABD'de Kovid-19 vaka sayılarındaki artışlara ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Bu salgın ne yazık ki daha iyi bir hal almadan önce daha da kötüleşecek" ifadesini kullanmasının doları baskı altına aldığını belirtti. Bu gelişmelerle 95,04 ile 4,5 ayın en düşük seviyesine gerileyen dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 95,3 seviyesinde dengelendi.

Avrupa Birliği üyesi 27 ülke liderinin, Kovid-19 salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar euroluk kurtarma programında anlaşmaya varması sonrası euro da dolar karşısında yükselişini sürdürdü. Euro/dolar paritesi dün 1,1549 ile 1,5 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından, 1,1520 seviyesinden işlem görüyor.

'DOLARDA 6,84 DESTEK KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu dile getirdi. Teknik açıdan dolar/TL'de 6,84 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, 6,88'in direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

Kaynak: AA