Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,79'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,64'ten, sterlin ise 8,60'dan alıcı buluyor.
09.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:00
Dün, 6,7600-6,7950 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6,7883'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 6,7931'den işlem görüyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda euro/TL 7,6484'ten, sterlin/TL ise 8,6060'tan satılıyor. Dolar endeksi, yüzde 0,4 artışla 96,9 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu dakikalarda yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,1269 seviyesinden işlem görüyor.
'DOLARDA 6,70-6,80 BANDI İZLENECEK'Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de açık iş sayısı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70-6,80 bandının izleneceğini kaydetti. Yaklaşık 3 haftadır düşüş eğiliminde hareket eden dolar endeksinin, yarınki ABD Merkez Bankası kararları öncesinde toparlandığına dikkati çeken analistler, 97 seviyesinin üzerinde yeni hedefinin 98,2 direnci olabileceğini söyledi.
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Kaynak: AA