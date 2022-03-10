Yükselişini sürdüren dolar 14,74 seviyelerinde işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 14,65'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 14,74 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 16,34'ten, sterlin/TL ise 19,53'ten satılıyor. Dolar endeksi, hafta başında 99,4 ile Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından, dün Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin güçlenebileceği beklentisiyle düşüşe geçti. Dün yüzde 1,1 azalışla 98'e gerileyen dolar endeksi, şu sıralarda yatay bir seyir izliyor. Euro/dolar paritesi de yatay seyirle 1,1070'ten alıcı buluyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının piyasalarda ana risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam ettiğini ifade ederek, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ile ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirtti. Son 14 yılın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından gerileyen petrol fiyatlarının ise kısmen de olsa piyasalarda rahatlamaya sebep olduğunu kaydeden analistler, petrol fiyatlarının hala son yılların en yükseğinde olduğunu ve fiyatlamayı değiştirebilecek haber akışının yatırımcılar tarafından yakından izlenmesi gerektiğini bildirdi.