Dolar/TL 14,60 seviyelerinde işlem görüyor - Haberler Ekonomi
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Dolar/TL 14,60 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL 14,60 seviyelerinde işlem görüyor
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından 14,60 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından 14,60 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 4,1 üzerinde 14,3986'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,4 artışla 14,5970 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,34 değer kazanarak 16,4500'ten, sterlin/TL yüzde 1,46 primle 19,3240'tan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 96,5 seviyesinde dengelenirken, avro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1270'ten alıcı buluyor.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini bildirdi.

Fed'in faiz oranlarında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirten analistler, varlık alım hızının azaltılmasına ilişkin karar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Analistler, veri gündeminin yurt içinde sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed aktivite endeksi ile perakende satışların takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,8 seviyesinin direnç, 96,2'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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