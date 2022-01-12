Dolar/TL 13,82 seviyelerinde işlem görüyor

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 13,8021'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen yüzde 0,2 üzerinde 13,8270 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,7120'den, sterlin/TL ise 18,8510'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 95,7 seviyesinde dengelenirken, euro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1360'tan alıcı buluyor.

ABD ENFLASYONU PİYASALARIN YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet