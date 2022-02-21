Haftaya düşüşle başlayan dolar 13,63'ten işlem görüyor

Geçen hafta cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 13,6565'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla 13,63 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,50'den, sterlin/TL ise 18,60'tan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 95,7 seviyesinde bulunuyor. Euro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,5 değer kazancıyla 1,1380'den alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le buluşmayı prensipte kabul ettiği haberleri ile piyasalarda risk iştahının nispeten arttığını belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin gündemin odağında kalmaya devam ettiğini söyledi. Bugün ABD'de resmi tatil olması nedeniyle açık olan piyasalarda yön arayışının öne çıkabileceğini aktaran analistler, merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yakından takip edileceğini kaydetti. Analistler, veri gündeminde ise Avrupa'da imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,4'ün direnç, 95,5 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.