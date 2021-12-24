Dün son 1 ayın en düşük seviyesini görmüştü! Yeniden yükselişe geçen dolar 11,80'den işlem görüyor

Dün, pazartesi günkü zirvesinden başlayan aşağı yönlü seyrine devam ederek 10,2520 ile 16 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışa göre yüzde 6,7 azalışla 11,3870'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 11,80 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 13,34'ten, sterlin/TL ise 15,85'den satılıyor. Analistler, dünya genelinde bugün başlayan Noel tatili nedeniyle birçok piyasanın kapalı olduğunu hatırlatarak, döviz kurlarında düşük işlem hacmi ile oynaklığın devam edebileceğini ifade etti.

YENİ SİSTEME 10 MİLYAR LİRA YATIRILDI

Bu arada dün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde finansal istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir büyüme için şeffaflığı merkeze alan, öngörülebilir ve kararlı politika adımlarının bütüncül bir yaklaşımla atılması üzerinde mutabık kalındı.

Dün akşam NTV yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli ile yaza kalmadan çok hızlı bir değişimin görüleceğini, her şeyin olumluya döndüğünü söyledi. Nebati, "Kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı açan, dövizden Türk lirasına hesabını döndüren kaç mudi oldu?" sorusunu ise "Bu sabah 10 milyar liraydı. Öğleden sonra katlanarak gidiyor, veriler gecikmeli geliyor." şeklinde yanıtladı.

YENİ MEVDUAT SİSTEMİNDE LİMİT YOK

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur korumalı TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarından Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin faydalanabileceğini, uygulamadan birden fazla kez yararlanılmasının mümkün olacağını ve alt/üst limitin olmayacağını duyurdu. Duyuruda, bankaların, kur korumalı TL vadeli mevduat hesabına uygulayacağı asgari faiz oranı Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacağı kaydedilerek, "Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan üstünde belirlenebilecek. Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecek." ifadeleri kullanıldı.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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