Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? 10 Eylül Salı güncel döviz kurları

10.09.2019 07:28

Dolarda son durum nedir merak ediliyor. Dolar/TL oranı yeni haftaya 5,71, Euro/TL oranı ise 6,30 ile başlamıştı. Döviz kurlarındaki gün içindeki artış sonrasında dolar günü 5,75 liradan, Euro ise 6,35 liradan kapattı. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 10 Eylül Salı güncel döviz kurları...

10 EYLÜL SALI DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada saat 07.28 itibariyle döviz kurları şöyle;

DÖVİZ ALIŞ SATIŞ Dolar 5,7511 5,7531 Euro 6,3530 6,3584 Sterlin 7,0806 7,1161

Dünyadaki, Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda Dolar ile Euro kuru anlık değişim göstermektedir. Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Güne yüzde 0.86 artışla 99 bin 836 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 99 bin 837 puanı ve en yüksek 100 bin 437 puanı gördükten sonra, gün ortasında yüzde 1.22 artışla 100 bin 175 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 140 bin 452 puanı ve en yüksek 141 bin 838 puanı gördükten sonra yüzde 2.01 artışla 141 bin 557 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.13 düşüşle yüzde 15.62 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.19 düşüşle yüzde 15.78 düzeyine geriledi.

Günün ilk yarısında:

- dolar en düşük 5.7004 lira ve en yüksek 5.7488 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2873 lira ve en yüksek 6.3467 lirayı gördükten sonra, 6.33 – 6.34 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9959 lira ve en yüksek 7.0787 lirayı gördükten sonra 7.07 – 7.08 lira aralığında işlem görüyor.