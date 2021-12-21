Dolar düştü, Melih Gökçek Twitter'da coştu: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır - Haberler Ekonomi
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Dolar düştü, Melih Gökçek Twitter'da coştu: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır

Dolar düştü, Melih Gökçek Twitter'da coştu: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Ekonomi

Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdaki dalgalanmaları durdurmak amacıyla içinde dövize endeksli mevduat sisteminin de olduğu 10 maddelik tedbirleri açıkladı. Bu ifadeler sonrasında gündüz 18.43 lirayı gören dolar, 13 seviyelerine indi. Aynı saatlerde Twitter'dan açıklamalar yapan Melih Gökçek, "Şimdi sıra marketlerde. Dolar oynadıkça anında fiyat artıranlar, dolar düşünce de aynı hassasiyeti göstermiyorlarsa fırsatçıdır ve ülkesine ihanet etmektedir." dedi.

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizdeki yükselişi durdurmak amacıyla içinde dövize endeksli mevduat sisteminin de olduğu 10 maddelik tedbir paketini paylaştı. Erdoğan, "Hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. TL mevduat geliri kur altında kalırsa aradaki fark ödenecek." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar 12,27 seviyelerine kadar gerilemişti. Güne 13,50 liradan başlayan dolar/TL, saat 08.50 itibarıyla 12,30 seviyelerinden işlem görüyor.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. Gökçek, "Şimdi sıra marketlerde. Dolar 18.36'yı gördü. Şu an için 13.42. Dolarda düşüş %27. Raftaki her şeyin fiyatı sabah %27 düşmeli. Dolar oynadıkça anında fiyat artıranlar, dolar düşünce de aynı hassasiyeti göstermiyorlarsa fırsatçıdır ve ülkesine ihanet etmektedir.

Yarın marketlerde alışverişe gidenler fiyat düşürmeyenlere demokratik tepkisini koymalı. Şimdi fırsatçılara karşı demokratik mücadele zamanı." ifadelerini kullandı.

Dolar düştü, Melih Gökçek Twitter'da coştu: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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