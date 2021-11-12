Dolar'dan yeni rekor! 9,99'la tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Çarşamba günü açıklanan ABD enflasyon verisi sonrası piyasalar hızlandı. Ekim ayında ABD'de enflasyon yüzde 0,9 yükselerek yıllık bazda yüzde 6,2'ye ulaştı. Bu rakam son 31 yılın yani 1990 yılından bu yana en yüksek enflasyon verisi oldu. Bu gelişme sonrası yükselişe geçen Dolar ve altın her gün yeni bir rekor kırmaya başladı.

DOLARDAN YENİ REKOR

Dün 9,97 ile rekor kıran Dolar, yükselişini yeni güne taşıyarak 9,99 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın ise dün 597 lirayla rekor kırmıştı.

ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM

Saat 19.30 itibarıyla dolar 9,99'dan, altının gram fiyatı ise 597 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 11,44'ten, sterlin ise 13,40'tan alıcı buluyor. Çeyrek altın 989 liradan, cumhuriyet altını 4.030 liradan satılıyor.

PİYASALAR ABD'YE ODAKLANDI

Analistler, ABD'de artan enflasyon baskılarının ABD Merkez Bankası'nı (Fed) beklenen daha önce faiz artışına zorlayabileceği endişesinin küresel dolar talebini artırdığını kaydetti. Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin kısa dönem enflasyon beklentilerine yönelik sonuçlarının varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini bildirdi.