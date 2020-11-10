Dolar bugün kaç lira oldu? Güncel dolar ve euro kuru!
10.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 10.11.2020 15:47
Ekonomi piyasalarının yakından takip ettiği dolar fiyatları vatandaşların da ilgi odağı oldu. Peki, 10 Kasım 2020 dolar, euro kaç lira? 1 dolar kaç tl?
Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik sonrası dikkatle bugün dolar ve euro fiyatlarına çevrildi Peki, Altın fiyatları ne kadar oldu? Kasım 2020 dolar, euro kaç lira? 1 dolar kaç tl? Dolar yükseldi mi?
10 KASIM 2020 GÜNCEL DOLAR VE EURO KURU
Dolar 8,2783, 15:32
Euro 9,7693 15:32
İngiliz Sterlini 10,9557 15:32
BIST 100 1.235 15:12
BIST 50 1.110 15:16
BIST 30 1.361 15:12
Gram Altın 500,2 15:32
Çeyrek Altın 802 15:32
Yarım Altın 1604 15:32
Cumhuriyet A. 3321 15:32