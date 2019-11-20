Dolar 5.71 lira, euro 6.32 lira, sterlin 7.37 lirada

20.11.2019 09:17 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:17

Çin ticaret görüşmelerinde ilerleme olduğu yönündeki açıklamalara karşın, "netlik" olmamasına bağlı olarak, küresel piyasalarda hafif yükselen dolar 5.70 liranın üzerinde tutunuyor. Piyasalarda, dünyanın en büyük iki ekonomisinin ticaret görüşmelerindeki gelişemelerin yanında, ABD Merkez Bankası'nın TSİ 22: 00'de yayınlanacak son toplantı tutanaklar da izlenecek.

Salı gününe yüzde 0.33 artışla 107 bin 196 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 106 bin 633 puanı görse de, artan risk iştahının etkisiyle gün içinde 107 bin 769 puana kadar çıktı ve günü yüzde 0.64 artışla 107 bin 528 puanda kapattı. Açılışta yüzde 0.25 artışla 151 bin puana yükselen BIST Bankacılık Endeksi de 151 bin 839 puana kadar çıktı.

Pazartesi günü işlem gerçekleşmeyen gösterge 10 yıllık tahvilde Salı günü valörde son işlem yüzde 12.22 oldu. İki yıllık gösterge tahvilde ise Pazartesi günü spot kapanışta yüzde 12.01 seviyesinde olan bileşik getiri Salı günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.07 oldu.Erken işlemlerde;dolar en düşük 5.6955 lira ve en yüksek 5.7175 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında,euro en düşük 6.3078 lira ve en yüksek 6.3330 lirayı gördükten sonra, 6.32 – 6.33 lira aralığında,sterlin en düşük 7.3621 lira ve en yüksek 7.3848 lirayı gördükten sonra 7.37 – 7.38 lira aralığında hareket ediyor.

Kaynak: DHA