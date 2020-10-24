Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler

Adana'nın Kozan ilçesinde Yusuf Tepe isimli bir vatandaşın telefonuna gelen dolandırıcılık mesajı pes dedirtti. Yurtdışı numarasından banka kartlarını kiralamayı teklif eden dolandırıcılar kart başına bin lira teklif etti.

Dolandırıcılar Kozan'da Yusuf Tepe isimli bir vatandaşın telefonuna +44 7459 871441 no'lu telefondan WhatsApp üzerinden mesaj atarak iletişime geçtiler. Daha önce banka hesabını kiralama üzerine mesaj atan dolandırıcıların oyununu bozmak isteyen Yusuf Tepe müşteri gibi dolandırıcılarla görüştü. Dolandırıcılar Yusuf Tepe'ye 3 kart için aylık 3 bin TL ödeme teklif etti. Adeta bir dedektif gibi işin peşine düşen Tepe, internetten yaptığı araştırma ile dolandırıcıların oyununu bozmak için borcu olduğu ve önden ödeme almak istediğini söyledi.

"İLK ETAPTA PARANIN TAMAMINI ÖDEMEM"

Kartları kiralayıp ödeme almak istediğini söyleyen Yusuf Tepe'ye dolandırıcılar, "Hocam ilk etapta paranın tamamını ödemem. Ödeme yaparsam direk herkese, kartı kullanamadan çok tokatlanırım" yanıtını verdi.

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Vatandaşları çok dikkatli olmaları konusunda uyaran Yusuf Tepe savcılığa şikayette bulunduğunu söyledi. Tepe, "İlk mesajda banka kartlarımın kiralanacağı ve karşılığında ücret ödeneceği söylendi. Kart başına bin TL dediler. Banka kartlarında işlemlerde bana mesaj geleceği için bana bir telefon numarası vereceklerini bunu bankaya işletmemi istediler. Benden habersiz işlem yapabileceklerini belirttiler. Bence kaçak bahisler var bunlardan kara para aklama durumu olabilir ya da Fettullahçı Terör Örgütünün para aktarma aracıda olabilir diye düşünüyorum. Kart başına bin TL teklif ettiler. Ben uyandım ama para, ihtiyacı olanların evet diyebileceği bir durum. Savcılığa suç duyurunda bulundum. Onlarda takip yapılacağını söyledi. Vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL