Pes dedirten görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar
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Pes dedirten görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan 6 aylık çalışma sonucunda Hollanda'da 371 kişiyi 72 milyon TL dolandıran 3 kişi; özel harekat polisleriyle birlikte düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların, dolandırdıkları paralarla kadınların sigara yaktığı görüntüler ise pes dedirtti.

Hollanda'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan vergi mükellefi vatandaşları telefon ile arayarak kendisini vergi dairesi çalışanı olarak tanıtan şüpheli şahıslar; vatandaşların geçmiş dönem vergi borçlarını ödemediklerini, cezai işlem uygulamaması için borçlarını ödemeleri gerektiğini söyleyerek verdikleri banka hesaplarına para transferi sağlamak suretiyle kurdukları uluslararası suç örgütü ile birlikte 371 ayrı dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdi.

Pes dedirten görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar

371 VATANDAŞI 7 MİLYON EURO DOLANDIRDILAR

Hollanda'dan alınan bilgiler doğrultusunda Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Hollanda Mali Polisi ile birlikte 6 ay süren teknik takip çalışmaları ve yapılan araştırmalar sonucunda 371 Hollanda vatandaşının bu yöntemle yaklaşık 7 milyon Euro dolandırıldığı tespit edildi. Özel Harekat Polisi destekli yapılan eş zamanlı operasyonda M.Ö. ve T.C.K. yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Pes dedirten görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar

PARALARLA KADINLARIN SİGARASINI YAKTILAR

Öte yandan ortaya çıkan görüntülerde şahısların; vatandaşlardan dolandırdıkları paralarla kadınların sigaralarını yakması ise pes dedirtti. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Pes dedirten görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut

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