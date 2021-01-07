Doktorların yürüyemeyeceğini söylediği jokey Maija Vance, inanılmazı başarıp spora geri döndü

2018 yılında yarış esnasında geçirdiği kaza sonrası felç kalan ve doktorların bir daha yürüyemeyeceğini söylediği Yeni Zelandalı jokey Maija Vance, inanılmazı başardı ve iyileşerek yeniden çalışmalara başladı.

Yeni Zelandalı kadın jokey Maija Vance, 2018 yılındaki bir yarış esnasında kaza geçirdi ve felç kaldı. Kaza sonrası doktorların bir daha asla yürüyemeyeceğini ve tekerlekli sandalyeye mahkum olacağını söylemesine karşın Vance, inanılmaz bir azim göstererek sağlığına kavuştu.

Geçirdiği kazada omurgasında 5 kırık oluşan ve belden aşağısı felç başarılı jokey, sağlığına kavuştuktan sonra yeniden ata binerek çalışmalara başladı. Maija Vance'in hedefi, tam anlamıyla yeniden yarışlara dönebilmek.

Kaza sonrası yaşadıklarını anlatan Vance, "Kaburgamda 13 tane kemiğim kırıldı ve kırılan kemiklerimin ciğerlerime batması sonrası oluşan kirli kanı doktorlar boşaltmak zorunda kaldı. Doktorlar asla yürüyemeyeceğimi söylese de sanırım biraz şanslıyım. At üzerinde çalışmalarıma başladım ve yeniden yarışlara döneceğim günü iple çekiyorum" dedi.

Son durumu hakkında bilgi veren ünlü kadın jokey, "Şu an gerçekten iyiyim. Gerçek fizyolojime uygun çalışmalar yapmaya başladım ve sağlıklı bir şekilde geri dönmeye çalışıyorum. Çalışmalarım gerçekten çok iyi gidiyor. Acılarım halen var ancak beni artık etkilemiyor. Spor salonunda ne kadar çalışırsam, ne kadar çok atletizm çalışması yaparsam sırtım o kadar güçlenecek ve onu daha iyi koruyacağım" şeklinde konuştu.