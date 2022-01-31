Doktorlar, 'Sahalara dönmemeli' dedi ama herkesi şaşırttı! Eriksen resmen Premier Lig ekibinde

İngiltere Premier Lig ekibi Brentford, Christian Eriksen'i resmen kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, Eriksen'i görkemli bir video ile transfer ettiğini açıkladı.

"FUTBOL OYNAMAMALI"

Christian Eriksen, EURO 2020'de Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı maçta yere yığılmıştı. Kalp krizi geçiren 29 yaşındaki futbolcu için doktorlar, "Sahalara dönmesi büyük risk. Profesyonel futbol oynamamalı" açıklamaları yapmıştı ancak 7 ay sonra sahalara geri döndü.

INTER RİSK ALMADI

İtalyan ekibi Inter, EURO 2020'deki olaydan sonra Eriksen'in mukavelesini feshetmişti. Inter, 65 milyon euro değerindeki futbolcudan ücret kazanamadı. Konunun ilerleyen süreçte bir krize dönüşme ihtimali hayli yüksek.