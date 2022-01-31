Doktorlar, "Sahalara dönmemeli" dedi ama herkesi şaşırttı! Eriksen resmen Premier Lig ekibinde - Haberler Spor
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Doktorlar, "Sahalara dönmemeli" dedi ama herkesi şaşırttı! Eriksen resmen Premier Lig ekibinde

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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EURO 2020'de Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı maçta kalp krizi geçiren Eriksen, 7 ay sonra sahalara geri döndü. Doktorların, "Futbola dönmesi riskli" dediği Eriksen, Premier Lig ekibi Brentford'da forma giyecek.

İngiltere Premier Lig ekibi Brentford, Christian Eriksen'i resmen kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, Eriksen'i görkemli bir video ile transfer ettiğini açıkladı.

Doktorlar, 'Sahalara dönmemeli' dedi ama herkesi şaşırttı! Eriksen resmen Premier Lig ekibinde

"FUTBOL OYNAMAMALI"

Christian Eriksen, EURO 2020'de Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı maçta yere yığılmıştı. Kalp krizi geçiren 29 yaşındaki futbolcu için doktorlar, "Sahalara dönmesi büyük risk. Profesyonel futbol oynamamalı" açıklamaları yapmıştı ancak 7 ay sonra sahalara geri döndü.

Doktorlar, 'Sahalara dönmemeli' dedi ama herkesi şaşırttı! Eriksen resmen Premier Lig ekibinde

INTER RİSK ALMADI

İtalyan ekibi Inter, EURO 2020'deki olaydan sonra Eriksen'in mukavelesini feshetmişti. Inter, 65 milyon euro değerindeki futbolcudan ücret kazanamadı. Konunun ilerleyen süreçte bir krize dönüşme ihtimali hayli yüksek.

Doktorlar, 'Sahalara dönmemeli' dedi ama herkesi şaşırttı! Eriksen resmen Premier Lig ekibinde

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

İngiltere Premier Lig, Christian Eriksen, Spor, Haber

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