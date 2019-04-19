Doktor Balıklar' Samsun'da

Samsun Valisi Osman Kaymak, Ladik ilçesinde bulunan termal oteli ziyaret ederek, garra rufa 'doktor balıklar' olarak adlandırılan Sivas Kangal ilçesindeki balıkların aynı cinsi balıkları inceledi.

Vali Osman Kaymak, Hilas Thermal Resort & SPA'yı ziyaretinde sedef tedavisi (ihtiyoterapi), mantar, nasır, egzama, ayak kaşıntısı, ayak kokusu ve ayaktaki tüm ölü derileri temizlenmesinde etkili olan garra rufa balıklarını inceleyerek, otel sahibi Zafer Dilmen'den bilgi aldı.

Vali Kaymak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbı Ekoloji ve Hidroklimotoloji Anabilim Dalı'nın yapmış olduğu Hamamayağı kaplıca suyunun analiz sonucunda; romatizmal hastalıklar, lokomotor sistemin travmatik lezyonları, ortopedik girişim ve ameliyat sonrası, endokrin sistemin disregulasyonu, periferik sinir tutulumları, menstrüyel siklus bozuklukları, fonksiyonel düzenleyici, cilt hastalıkları (sedef, egzama ve akne), inme (felç) sonrası, nevraljiler ve yaşlılıkta (gençleştirici özellik) hastalıklara iyi geldiği raporlanmıştır. Bunun yanı sıra otel yetkililerimiz Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan garra rufa 'doktor balıklar' olarak adlandırılan balıkların aynı cinsini termal otele getirerek otel müşterilerinin hizmetine sunmuştur. Başta sedef hastaları olmak üzere mantar, nasır, egzama, ayak kaşıntısı, ayak kokusu ve ayaktaki tüm ölü derileri temizlenmesinde etkili olan garra rufa balıklarını (doktor balıklar) ilimize getirerek sağlık turizmi açısından bölgemizdeki halkımızın hizmetine sunan otel yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.

20 milyon lira maliyetle yapılan ve 15 bin m2 mesire alanı, modern hamamları, özel aile banyoları ve birbirinden konforlu 60 odası ile hizmet veren ve ülkemizdeki birinci derece önemli kaplıcalardan olan Hamamayağı'na herkesi davet eden Vali Osman Kaymak, tedavi amaçlı gelen vatandaşlara şifalar diledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA