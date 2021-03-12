Doğuştan engelli 8 yaşındaki Havva, yürüteçle ilk adımlarını atmanın mutluluğunu yaşadı
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Doğuştan engelli 8 yaşındaki Havva, yürüteçle ilk adımlarını atmanın mutluluğunu yaşadı

12.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:07
Doğuştan engelli 8 yaşındaki Havva, yürüteçle ilk adımlarını atmanın mutluluğunu yaşadı

Amasya'da doğuştan yürüme engelli 8 yaşındaki Havva Baysal, hediye edilen engelli yürüteciyle ilk adımlarını atmanın mutluluğunu yaşadı.

Amasya'da doğuştan yürüme engelli 8 yaşındaki Havva Baysal, hediye edilen engelli yürüteciyle ilk adımlarını atmanın mutluluğunu yaşadı.

Suluova ilçesinde yaşayan anne Bedriye Baysal, Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesine başvurarak doğuştan engelli kızı Havva Baysal için engelli yürüteci talebinde bulundu.

Hayırseverlerce temin edilen yürüteç, dernek merkezinde küçük çocuk ve annesine teslim edildi.

Yürüteçle ayakta durabilen ve ilk defa kendi başına adım atabilen küçük Havva, sevinç içinde bir süre dernek ofisinde dolaştı.

Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şube Başkanı Mehmet Semiz, AA muhabirine, çocuğun yürütece ihtiyacı olduğunu öğrenince kendilerine alacaklarına dair söz verdiklerini söyledi.

Sponsor arkadaşlarının kendilerini kırmayarak yürüteci temin ettiğini belirten Semiz, "İnşallah Havva kızımız güle güle binecek. Kendi ayakları üzerinde durmaya çalışacak ve yürüyecek. Havva kızımızın bu ilk arabası. Çok da sevinçli şu anda, çok heyecanlı. İlk arabasına bindirdiğimizde ilk adımlarını atarken Havva'daki heyecandan daha büyük heyecan bizde oluştu. Biz de dernek olarak çok mutlu olduk. Sponsor arkadaşlara da çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Bedriye Baysal da eşi Baki Baysal ile 25 yıllık evliliklerinden 5 çocukları dünyaya geldiğini, en küçük çocuğu olan Havva'nın ise engelli doğduğunu dile getirdi.

Kızının 2 yaşında geçirdiği havale nedeniyle sara hastalığına yakalandığını, yaşıtlarına göre gelişiminin geri olduğunu ve konuşmakta da zorluk çektiğini anlatan Baysal, "El parmakları bileklerine, ayak parmakları ise kasıklarına yapışık şekilde dünyaya gelen kızımı sırtımda ve kucağımda taşıyarak büyüttüm. 10 günlükken ve 1 yaşındayken iki kez operasyon geçirdikten sonra el ve ayakları normale döndü ancak yürüme engeli devam etti. Yürüyebilmesi için umut olan üçüncü operasyonu ise maddi imkan yetersizliği nedeniyle yaptıramadık." dedi.

Kızının yürümesi için bir ameliyatın daha gerektiğini anlatan Semiz, "Kalçalarına ve ayaklarında platin koymayı tercih ediyor doktorlar. Maddi durumum olmadığı için ameliyatı yapamıyoruz. Arabası olmadığı için sürekli kucağımda. Gece gündüz ilk adımını atsın diye uğraşıyordum ama attıramıyordum. Arabasına binip kucağımızda değil de artık arabası ile yürüyecek. Kendini ayakta tutmayı öğrenecek." sözlerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arslan

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