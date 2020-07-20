Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı Doğu Karadeniz'in doğusunda yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in doğusunda yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden etkisini artırarak 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın akşam saatlerine kadar etkili olacağı öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA