Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı
Doğu Karadeniz'in doğusunda yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.
20.07.2020 13:15 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:00
Doğu Karadeniz'in doğusunda yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden etkisini artırarak 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın akşam saatlerine kadar etkili olacağı öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA