Doğu Karadeniz'de fındık toplama tarihleri belirlendi 2020 ürünü fındığın Doğu Karadeniz'de toplama tarihleri belirlendi.

2020 ürünü fındığın Doğu Karadeniz'de toplama tarihleri belirlendi.

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün genelgesi doğrultusunda toplanan komisyonun kararına göre, Trabzon'da 250 metre rakıma kadar olan sahil kesiminde 8 Ağustos, 500 metre rakıma kadar olan orta kesimde 12 Ağustos, 500 metrenin üzerinde rakıma sahip olan kesimlerde ise 20 Ağustos'tan itibaren üreticiler bahçeye girerek fındık toplayabilecekler.

Giresun'da ise 250 metre rakıma kadar olan sahil kesiminde 8 Ağustos, 500 metre rakıma kadar olan orta kesimde 13 Ağustos, 500 metrenin üzerinde rakıma sahip olan kesimlerde ise 20 Ağustos olarak belirlenirken, Ordu'da ise bu tarihler 7 Ağustos (250 metre rakıma kadar), 11 Ağustos (500 rakıma kadar olan yerler) ve 15 Ağustos (500 rakım üstü) tarihleri olarak belirlendi.

Trabzon Ticaret Borsası yetkilileri üreticilerin belirtilen kesimlerde açıklanan tarihlerden önce erken hasat yapmamalarını isteyerek, erken toplanan fındıkta randıman kaybının söz konusu olduğunu bildirdiler. - TRABZON

Kaynak: İHA