Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıracak yeni adım! Yunanistan ile Fransa, savunma iş birliği anlaşması imzalayacak Doğu Akdeniz'de Türkiye ile diyaloğa yanaşmayarak tansiyonu yükselten Yunanistan silahlanma işine hız verdi. Yunan basını, Atina ile Paris arasında savunma iş birliği anlaşmasının imzalanacağını öne sürdü.

Avrupa Birliği (AB) Doğu Akdeniz'deki gerginlik için yaptığı diyalog çağrısına yanaşmayan Yunanistan, bölgede gerginliği tırmandıracak yeni bir atmaya hazırlanıyor. Yunan basını, Atina ve Paris hükümetlerinin savunma iş birliği anlaşması imzalayacağını yazdı.

2,5 MİLYAR EURO ÖDENECEK

Yunan basınının Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Atina ile Paris arasında savunma iş birliği anlaşması imzalanacak.

Buna göre, 10 Eylül'de imzalanacak savunma iş birliği anlaşması ile Yunanistan, Fransa'dan 6'sı eski nesil 12 Rafale savaş uçağı satın alacak. Ayrıca Atina'nın Fransız fırkateynleri için de 2 buçuk milyar euro ödemesi bu anlaşma ile sağlanacak.

FRANSA BÖLGEDE TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Fransa son olarak bölgede Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile birlikte tatbikat gerçekleştirmişti. Bölgedeki gerilimi tırmandıran Fransa, uzun süredir Yunan ordusuna silah satışı yapıyor. Paris, 2004 yılından bu yana envanterinde bulunan Rafale savaş uçaklarını uzun süre hiçbir ülkeye satamamıştı.

AB'DEN DİYALOG ÇAĞRISI

Öte yandan, Avrupa Birliği Komisyonu'ndan Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin yapılan açıklamada, "Tansiyonu yükselten adımlar yerine Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç var" denildi. Komisyon Türkiye içinse "Türkiye'nin barışçıl bir çözüm bulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

MERKEL "AB YUNANİSTAN'I DESTEKLEMELİ" DEMİŞTİ

Almanya Başbakanı Merkel, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginlikle ilgili önceki gün bir açıklama yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile konuyu yoğun bir şekilde tartıştıklarını söyleyen Merkel, "Tüm AB ülkeleri Yunanistan'ı desteklemek zorunda" ifadelerini kullanmıştı.