Doğan Erdoğan: "Soyadım Cumhurbaşkanımızla aynı olduğu için kapı zilinden ismimi söktüler"

15.10.2019 12:22

Trabzonspor'un gurbetçi oyuncusu Doğan Erdoğan, soyisminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı olduğu için kapı zilinden soyismini söktüklerini söyledi.



Trabzonspor sezon başında Avusturya'nın Lask Linz takımından transfer ettiği Doğan Erdoğan, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, bu hafta Gaziantep FK ile önemli bir maç oynayacaklarını belirterek, "Bu hafta önemli bir maç oynayacağız. Rakibimiz bizden 3 puan geride olmasına rağmen lige iyi başladıklarını düşünüyorum. Biz lige iyi başlamasakta hedeflediğimiz yere yakınız. Ona göre futbol oynuyoruz. Geriye dönüp baktığınız zaman son iki maç bizim için çok önemliydi. Hem Basel hem de Çaykur Rizespor ile oynadığımız maçlarda Çaykur Rizespor maçında alnımızın akıyla çıktığımızı düşünüyorum. Ben böyle futbol oynamaya devam ettiğimiz sürece önümüzün açık olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Soyismim Cumhurbaşkanımızla aynı diye kapı zilinden sökülmüştü"



Almanya 2. Lig takımlarından St. Pauli'de forma giyen Enver Cenk Şahin'in Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için yaptığı paylaşım sonrası sözleşmesinin feshedilmesiyle ilgili olarak ise Doğan Erdoğan, Avusturya'da başından geçen bir olayı anlattı. Erdoğan, "Benim soyadım Erdoğan. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın soyismi ile aynı. Bu yüzden benim kapıda bulunan zilden soyadım sökülmüştü. Yaşadığım olay buydu. Bunun dışında ekstra bir olay yaşamadım. Onun dışında yüz yüze bir şey yaşamadım. Cesaret edemediler belkide. Bunlar normal Avusturya'da ya da Almanya'da Cenk'in yaşadığı çok acı ama Türkiye ona her zaman sahip çıkar. Burada bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum" açıklamasını yaptı.



"Hoca nerede görev verirse ben orada oynayacağım"



Teknik Direktör Ünal Karaman'ın kendisine nerede görev verirse üstesinden gelmek için elinden geleni yapacağını belirten genç futbolcu, "Hocamız beni nerede görürse nerede oynatmak isterse ben orada olacağım. Benim için önemli olan çalışmak ve sahada olmak. Gerisi hocanın vereceği karara bağlı. Buna saygı duymalıyız. Oynayan arkadaşlarımız müthiş performans ortaya koyuyor. Orta sahada çok önemli oyuncularımız, kaliteli isimler var. Ben de kendime yer açmaya çalışıyorum" diye konuştu.



"Sosa, Mikel ve Parmak önemli profesyonellik örneği"



Sosa ve Mikel gibi önemli isimlerle birlikte oynamasıyla ilgili olarak ise Erdoğan, "Öğreneceğim çok şey var. Sosa ve Mikel, baktığınız zaman Abdülkadir Parmak binim için önemli bir profesyonellik örneği. Mikel ve Sosa'ya baktığınız zaman çok ayrı kariyerler. Onları izleyerek kendimi daha yukarı çıkarmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.



"3 kulvarda gidebilecek güçteyiz"



Sezon sonu Trabzonspor'u nerede görüyorsun? sorusuna ise genç oyuncu, "Biz Trabzonspor olarak her zaman tepelere hedefleyen takımız. Ona göre mücadele ediyoruz. Ona göre kalbimizi ortaya koyuyoruz. Üç kulvarda gidebilecek güçteyiz. Sakat oyuncularında dönmesiyle gücümüze güç katacaklarını düşünüyorum. Ondan sonra ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



23 yaşındaki futbolcu, özel çalışma yapmasıyla ilgili olarak ise, şu ifadelere yer verdi:



"Özel çalışmalar yapıyorum. Özel bir hocam var ve onunla çalışarak kendimi daha iyi hazırlamaya çalışıyorum." - TRABZON

Kaynak: İHA