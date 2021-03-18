Doğan Alemdar, Ümit Milli Takımına çağrıldı
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Doğan Alemdar, Ümit Milli Takımına çağrıldı

18.03.2021 11:58 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:08
Doğan Alemdar, Ümit Milli Takımına çağrıldı

Hes Kablo Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar, Ümit Milli Takımına davet edildi.

Hes Kablo Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar, Ümit Milli Takımına davet edildi.

Ümit Milli Takımı'nın Haziran ayında başlayacak 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Müsabakaları öncesinde, 26 Mart Cuma günü Zagreb'te Hırvatistan ve 30 Mart Salı günü Alanya'da Sırbistan U21 Milli Takımları ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroda Hes Kablo Kayserispor'dan genç kaleci Doğan Alemdar davet edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 21 Mart Pazar günü saat 17.00'de Le Meridien Otel'de toplanacak. Ümit Milli Takımı Hırvatistan ve Sırbistan maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Berke Özer (KVC Westerlo), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.)

Defans: Ahmet Gülay (Aytemiz Alanyaspor), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş A.Ş.), Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir FK), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Şefik Abalı (FC Wacker Innsbruck), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Erdoğan Kaya (Turgutluspor), İsmail Çokçalış (Bursaspor), Bünyamin Balcı (Fraport-TAV Antalyaspor)

Orta Saha: Burak İnce (Altınordu), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa A.Ş.), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Abdussamed Karnuçu (Tarsus İdman Yurdu), Melih İbrahimoğlu (Heracles Almelo), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Batuhan Kör (Bursaspor)

Forvet: Yusuf Barası (Az Alkmaar), Enis Destan (Altınordu), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-TAV Antalyaspor), Mohamed Zeki Amdouni (FC Stade Lausanne Ouchy), Ali Akman, Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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