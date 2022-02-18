Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? E devlet Doğalgaz yardımı başvuruları başladı mı? . Kimler İGDAŞ yardımı alabilir?

Doğalgaz desteği konusunda yapılan açıklamalar, vatandaşların ilgisini çekiyor vekonu hakkında gelişmeler takip ediliyor Peki, Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Doğalgaz yardımı başvuruları başladı mı? İşte, detaylar. Kimler İGDAŞ yardımı alabilir?

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvuruların bugün itibarıyla başladığını açıkladı. Doğalgaz Tüketim Desteğine başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını belirten Bakan Yanık, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek" dedi.

DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ KÇ TL?

Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek" ifadelerini kullandı.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceğini bildiren Bakan Yanık şunları söyledi:

"Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak."

DESTEK TUTARINA EK OLARAK YÜZDE 5 FAZLA ÖDEME

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını belirten Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız" dedi.

Bakan Yanık, "Ödemesini kendi yapamayacak durumdaki engelli ve yaşlıların da bu süreçte mağduriyet yaşamaması için hak sahibi abonenin faturası ve kimliği ibraz edilerek işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli kolaylığı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Doğalgaz desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

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