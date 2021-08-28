Doğal taş ihracatına "MARBLE" dopingi
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Doğal taş ihracatına "MARBLE" dopingi

Doğal taş ihracatına 'MARBLE' dopingi
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi

Doğal taş sektörünün dünyadaki en önemli 3 buluşma noktasından biri olarak gösterilen MARBLE - İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, bu yıl salgın etkisiyle kısıtlı katılımla düzenlenmesine rağmen kurulan ihracat bağlantılarıyla firma temsilcilerini sevindirdi.

Doğal taş sektörünün dünyadaki en önemli 3 buluşma noktasından biri olarak gösterilen MARBLE - İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, bu yıl salgın etkisiyle kısıtlı katılımla düzenlenmesine rağmen kurulan ihracat bağlantılarıyla firma temsilcilerini sevindirdi.

Doğal taşta dünyanın en büyük rezervlerine sahip Türkiye'nin bu zenginliğini sergilediği MARBLE fuarı, 26'ncı kez sektör bileşenlerini İzmir'de buluşturdu.

İzmir'deki 4 holde 324 firmanın katılımıyla düzenlenen ve bugün kapılarını kapatacak olan fuar, ilk 2 gününde 40'ın üzerinde ülkeden alım heyetlerini ağırladı.

Anadolu'nun rengarenk taş çeşitliliğinin sergilendiği, farklı coğrafyalardan katılan iş insanlarının yöresel kıyafetleriyle renk kattığı fuar, önemli iş bağlantılarına da aracılık etti.

Geçen yıl 1 milyar 735 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk doğal taş sektörü, 2021 için koyduğu 2 milyar dolar hedefine ulaşma çalışmaları kapsamında MARBLE Fuarı'nda önemli mesafe kat etti.

Fuar, salgın tedbirleri altında uluslararası fuar organizasyonu açısından da Türk fuarcılık şirketleri ve firmalara deneyim kazandırdı.

Prestij fuarı

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, AA muhabirine, fuarın geçen yıllarda binin üzerinde firmaya ev sahipliği yaptığını söyledi.

MARBLE'ın Türkiye'nin prestij fuarları arasında yer aldığına işaret eden Kaya, "Katılım sayısı hiç önemli değildi, açmamız lazımdı ve açtık. Burada sektörün, İzmir Büyükşehir Belediyesinin emeği çok büyük. Bu fuara parasal anlamda bakılmadı." dedi.

Katılımcı firma sayısının düşük olmasına rağmen açılışın ve görüşmelerin çok iyi geçtiğine işaret eden Kaya, salgının dünya genelinde devam ettiğini, buna rağmen alım heyetlerinin fuara gelmekten vazgeçmediğini aktardı.

Kaya, şunları kaydetti:

"Bu fuara katılanlar sahip çıkma adına katıldı ama sonunda 'iyi ki katılmışız' diyecekler. Çünkü böylesine bir ortamda ülkesinden çıkan gelen kişi gezmek için değil alım yapmak için gelmiştir. Dolayısıyla, şu anda devam eden görüşmelerden herkes çok memnun. O görüşmelerden çok harika işler çıkacağına inancımız tam."

"Umman'da daha çok Türk mermeri göreceğiz"

Fuar için Umman'dan gelen Yaqoob Salim Tamimi de iki ülke arasında çok güzel ticari ilişkilerin olduğunu anlattı.

Görüşmelerin çok verimli geçtiğini vurgulayan Tamimi, "Anlaşma yapan arkadaşlarımız var. Umman'da daha çok Türk mermeri göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Salgında ilk yurt dışı ziyaretim"

Rusya'dan gelen Ulyana Tarkhanova da salgın süresince ilk defa yurt dışına çıktığını söyledi.

Rusya'da mermer sattıklarını dile getiren Tarkhanova, "Türk mermerini çok merak ediyordum. Burada gelip görmek istedim. Hem ihracat hem de ithalat için geldik." dedi.

Türkiye'de alınan tedbirleri ülkesine dönünce anlatacağına değinen Tarkhanova, "Özelikle HES kodundan çok memnun kaldık. Her yere girişte gösteriyoruz ve sizin salgındaki durumunuzu gösteriyor. Evrak doldurma gibi işler yok." diye konuştu.

Doğal taş ihracatına 'MARBLE' dopingi
Doğal taş ihracatına 'MARBLE' dopingi
Doğal taş ihracatına 'MARBLE' dopingi
Doğal taş ihracatına 'MARBLE' dopingi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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