Doğal gaz nerede bulundu? Kaç metreküp doğal gaz bulundu, değeri ne kadar?

Doğal gaz nerede bulundu? Kaç metreküp doğal gaz bulundu, değeri ne kadar?
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Türkiye, Karadeniz'deki enerji arayışlarında önemli bir başarıya imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göktepe-3 kuyusunda yapılan sondaj çalışmalarının ardından yeni bir doğal gaz rezervinin keşfedildiğini duyurdu. Peki, Doğal gaz nerede bulundu? Kaç metreküp doğal gaz bulundu, değeri ne kadar? Detaylar...

Doğal gaz nerede bulundu? İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de gerçekleştirilen sondaj faaliyetlerinin meyvesini verdiğini açıkladı. Erdoğan, Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz rezervinin bulunduğunu belirtti. Bu keşif, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Peki, Kaç metreküp doğal gaz bulundu, değeri ne kadar? Detaylar haberimizde...

DOĞAL GAZ NEREDE BULUNDU?

Yeni doğal gaz rezervi, Karadeniz'de, Türkiye'nin Romanya ile sınırına yakın bir bölgede bulunan Göktepe-3 kuyusunda keşfedildi. Sondaj çalışmaları, 27 Mart 2025 tarihinde Türkiye'nin yedinci nesil sondaj gemisi Abdülhamid Han tarafından başlatıldı. Yaklaşık 49 gün süren çalışmalar sonucunda, 3.500 metre derinlikte doğal gaz rezervine ulaşıldı.

Doğal gaz nerede bulundu? Kaç metreküp doğal gaz bulundu, değeri ne kadar?

KAÇ METREKÜP DOĞAL GAZ BULUNDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfedildiğini açıkladı. Bu miktarın, Türkiye'deki konutların doğal gaz ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca karşılayabileceği belirtildi.

BULUNAN DOĞAL GAZIN DEĞERİ NE KADAR?

Keşfedilen 75 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin ekonomik değeri yaklaşık 30 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu değer, Türkiye'nin enerji ithalatını azaltma ve enerji arz güvenliğini artırma hedefleri doğrultusunda önemli bir katkı sağlayacak.

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