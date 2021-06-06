Doğal gaz keşfinin toplam değeri 180 milyar dolar! Hedef, 2026'da ihtiyacın %30'unu Karadeniz'den karşılamak
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Doğal gaz keşfinin toplam değeri 180 milyar dolar! Hedef, 2026'da ihtiyacın %30'unu Karadeniz'den karşılamak

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Fatih sondaj gemisi Tuna-1 ve Amasra-1 kuyularındaki 3 keşifte bugünkü fiyatlarla değeri 180 milyar dolar olan toplam 540 milyar metreküp doğal gaz buldu. Günde 40 bin, ayda 1 milyon 200 bin hanenin yıllık doğal gaz ihtiyacı Karadeniz'den karşılanacak, 2026 yılında Türkiye'de kullanılan toplam gazın yüzde 30'u Karadeniz'deki kuyulardan elde edilecek.

Fatih sondaj gemisinin son bir yılda Karadeniz'de üst üste yaptığı doğal gaz keşifleri ile şu ana kadar 540 milyar metreküplük keşfe imza atılırken, Türkiye'nin bölgedeki hedefi bugüne kadar varlığı tahmin edilen 4 trilyon metreküplük doğalgazın tümünü ortaya çıkarmak.

30-40 KUYU DAHA AÇILMASI HEDEFLENİYOR

Bunun için Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinin önümüzdeki birkaç yılda bölgede 30-40 kuyu daha açması hedeflenirken, böylece Sakarya Gaz Sahası'nın yeni müjdelerin merkezi olması da kaçınılmaz olacak.

TOPLAM DEĞERİ 180 MİLYAR DOLAR

Sabah'ın haberine göre; Fatih bugüne kadar Tuna - 1 lokasyonunda önce 320 milyar metreküp, ardından 85 milyar metreküp ve şimdi de Amasra-1 kuyusunda yaptığı 135 milyar metreküplük doğalgaz ile bugünkü fiyatlarla değeri 180 milyar dolar olan 540 milyar metreküplük doğalgaz bulmuş oldu.

HEDEF, GAZ İHTİYACININ %30'UNU KARADENİZ'DEN KARŞILAMAK

İlk etapta kuyulardan Filyos'a günlük 10 milyon metreküp, ardından ise günlük 40 milyon metreküp doğal gaz taşınacak. Böylece yıllık ortalama hane başı doğal gaz tüketimi bin metreküp olan Türkiye'de her gün 40 bin hanenin bir ayda ise 1 milyon 200 bin hanenin yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak doğal gaz taşınacak.

Karadeniz'de 2023'te başlaması hedeflenen doğalgaz üretiminin yılda 5 ila 10 milyar metreküp seviyesinde yapılabileceği, en yüksek üretim seviyesine ise 2026'da ulaşılarak 15 milyar metreküp gaz üretilebileceği belirtiliyor.

Böylece, Karadeniz'deki sahadan Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unun karşılanabileceği hesaplanıyor.

Doğal gaz keşfinin toplam değeri 180 milyar dolar! Hedef, 2026'da ihtiyacın %30'unu Karadeniz'den karşılamak
Haber Yorumları (4)
ILKER APALAK: Bu millete 5 kurus faydasi olmayacak daha da pahalanacak
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SANANE SANANELA: SEÇİM YAKIN PALAVRALARA DEVAM AYNI ŞEYLERİ 5 SENE ÖNCEDE YAPTILAR İNANMAYIN BİDE MÜJDE VERMEYİ BIRAKIN KARDEŞİM HER MÜJDE SONRASI DOĞALGAZA ZAM GELİYOR
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BURAK PALABIYIK: neyse ki hedef 2026'yı siz göremeyeceksiniz.
Cevap Yaz 36 72 Yayından Kaldır
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Doğal gaz keşfinin toplam değeri 180 milyar dolar! Hedef, 2026'da ihtiyacın %30'unu Karadeniz'den karşılamak - Haberler Ekonomi
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