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Doğal afetler ve hastalıklar tarım sektörünü etkiledi

Manisa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim Demran, yaşanan doğal afetler ve hastalıkların tarım sektörünü büyük sıkıntılara düşürdüğünü belirtti.

Doğal afetler ve hastalıklar tarım sektörünü etkiledi
13.07.2020 11:57 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:00

Manisa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim Demran, yaşanan doğal afetler ve hastalıkların tarım sektörünü büyük sıkıntılara düşürdüğünü belirtti. Sadece Manisa'da değil Türkiye'nin birçok bölgesinde sıkıntılar yaşandığını kaydeden Demran, devletin yardım elini uzatması gerektiğini ifade etti.

Doğal afetlerin sık yaşanması ve domateste meydana gelen mildiyö hastalığı tarımda sıkıntılara neden oldu. Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şube Başkanı İbrahim Demran, son zamanlarda doğal afetler nedeniyle bağların zarar görmesi ve domateste bulunan mildiyö hastalığının tarım sektörünün çok ciddi etkilenmesine neden olduğunu söyledi.

Çukurova'da bağlar ve zeytinlerde verimin kaybolduğunu, güneyde meyve dökümlerinin yaşandığını da belirten Demran, Alaşehir ve Salihli'de yaşanan fırtınanın büyük zararlar getirdiğini, hasar tespit çalışmalarının hala daha devam ettiğini dile getirdi. Demran, "2020 yılı itibariyle maalesef hem Manisa'mızın hem de Türkiye'mizin başına bir hayli felaketler geldi. Şöyle geriye dönüp neler yaşandığına baktığımızda yılbaşında depremlerin olması halkı panik bir ruh haline düşürdü. Bundan hemen sonra kurak bir kış geçirdik. Kış ayı uzun bir zamandan sonra en çok yağış alan illerden biri oldu Manisa. Mart ayında ise pandemi süreci başladı. Pandemi sürecinde tarım ilişkisi şu şekilde oldu, sokağa çıkma kısıtlamalarının gerçekleşmesi tarımı çok etkilemedi. Özellikle geçici tarım işçisi çalıştıran aileler ilk etapta bir tedirginlik yaşadı fakat bu anlamda çok ciddi bir sorun yaşanmadı. İklimsel olarak baktığımızda, kış ayları çok kurak geçti. Özellikle mayıs ayı Manisa vatandaşlarına son yılların en sıcak zamanlarını yaşattı. Manisa ile birlikte aynı sıkıntıları Çukurova'da yaşadı. Bu sıkıntılar sıcak dönemde Manisa'da zeytinler ve bağların çiçek dönemindeydi, havaların 40 derecelere ulaşmasıyla danelerde silkmeye neden oldu. Tabi Çukurova'da, limon, portakal, mandalina ağaçlarında çok ciddi meyve dökümleri yaşandı. Bunların zararlarını biz hasat zamanında ciddi şekilde göreceğiz. Zeytinde de özellikle güney bölgelerinde çok ciddi meyve dökümleri yaşandı. Bunlarda zeytinyağı üretimini etkileyecek boyutlara vardı. Daha sonra haziran ayında başlayan yağışlı süreç, Manisa'da domates ekili alanlarda, ilk etapta virüs hastalıklarının yayılması ve mildiyö hastalığın da ciddi artışlar yaşandı. Sezon sonuna kadar yağış devam ederse daha büyük verim kayıplarına neden olabilir. Bunun dışında maalesef doğal afetler Manisa'nın yakasını bırakmadı. Büyükbelen'de sel felaketi yaşadık. Dolu zaten her yağışta bize zarar yaşatıyordu. Fakat bu fırtınaların da sık yaşanmasıyla Muradiye, Saruhanlı, Alaşehir, Salihli gibi ilçelerimizde büyük zarara neden oldu. Bu ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmekte. Özellikle Sarıgöl'de son yağan doluyla beraber ciddi zararlar var. Tabi üreticiler zaten zor durumda. Tarım Bakanı Manisa'ya geldiğinde de söz alan kişiler çiftçilerin borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili taleplerde bulundu. Umarım bu konuda devlet çiftçiye yardımlarda bulunur. Aksi takdirde tarım birçok riskle karşı karşıya kalır." diye konuştu. - MANİSA

%100 Doğal, Naturel Sızma Zeytinyağı Fiyatları

Kaynak: İHA

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