Doç. Dr. Nuray Akın: "Piyasalarda enflasyonun tek haneye ineceği beklentisi hakim"

13.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:23

Doç. Dr. Nuray Akın, Merkez'in faiz indirim kararı ile ilgili "Bu düşüş kararı olması gerektiği gibi, enflasyon oranındaki iyileşmeler ile paralel gitti. Piyasalarda gelecek yıl için enflasyonun önce yüzde 10 civarında tutunacağı, ardından da yüksek tek haneli rakamlara ineceği beklentisi oldukça hakim." dedi.



Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 2019 yılını büyük bir faiz indirimi ile noktaladı. Politika faizinde 200 baz puan indirime giden TCMB Para Politikası Kurulu faizi yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekti. Merkez Bankası Temmuz, Eylül ve Ekim toplantılarında politika faizini toplam 1000 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 14'e çekmişti. Bu son indirimle birlikte yapılan indirim miktarı 1200 baz puana ulaştı.



Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı indirimi yorumlayan Özyeğin Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuray Akın, "Bu düşüş kararı olması gerektiği gibi, enflasyon oranındaki iyileşmeler ile paralel gitti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Aralık ayında açıklanan yıllık bazda enflasyonun yüzde 10,56 olduğunu göz önünde bulundurarak, reel faizlerin sıfıra yakın bir düzeyde seyrettiğini söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.



2020 yılına dair beklentileri de yorumlayan Doç. Dr. Nuray Akın, "Piyasalarda gelecek yıl için enflasyonun önce yüzde 10 civarında tutunacağı, ardından da yüksek tek haneli rakamlara ineceği beklentisi oldukça hakim. Dolayısıyla, faizlerde yapılacak ekstra bir düşüş ancak kısıtlı ve temkinli olacaktır. Aksi takdirde, negatife düşecek reel faiz ekonomide tahribata neden olacaktır. Böyle bir durumda tasarruf sahipleri birikim yapmak istemeyecek ve var olan birikimler ise reel faizin pozitif olduğu dış ekonomilere kayarak, cari açıkta artış yaşanacaktır." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA