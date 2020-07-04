HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Djokovic'e yapılan suçlamalar çok basit

Diğer spor branşlarında olduğu gibi tenis sezonu da koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmıştı.

Djokovic'e yapılan suçlamalar çok basit
04.07.2020 20:39 | Son Güncelleme: 04.07.2020 20:42

Diğer spor branşlarında olduğu gibi tenis sezonu da koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmıştı. Wimbledon, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez iptal edilirken Roland Garros, Eylül ayının sonuna ertelenmişti.

Geçtiğimiz ayın ortalarında ise Novak Djokovic Vakfı önderliğinde Adria Tur ve Patrick Mouratouglu önderliğinde Ultimate Tennis Showdown organizasyonları başladı. Böylece “teniste yeni normal” döneminin tohumları atılıyordu.

Fakat Adria Tur’ın ikinci ayağı olan Zadar’da (Hırvatistan) koronavirüs vakalarına rastlandı. Eurosport ekranlarından yayınlanan turnuvanın finali, Novak Djokovic vs. Andrey Rublev maçı, Grigor Dimitrov’un koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle iptal edildi.

Turnuva direktörü Goran Ivanisevic, yaptığı açıklamada, Dimitrov'un test sonucunun pozitif çıktığını öğrendiklerini belirterek, tenisçilerin ve turnuvayı takip eden herkesin sağlığı için final maçını iptal ettiklerini söylemişti. Ertesi sabah ise Borna Coric, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Bu iki ismin ardından Novak Djokovic'in koronavirüs testinin de pozitif çıktığı açıklanmıştı. Bu olayların ardından Djokovic, Adria Tur'u düzenlediği gerekçesiyle hedef tahtası halini almıştı.

Dominic Thiem'in babası Wolfgang Thiem, konuya dair Avusturya basınından Die Diee'ye demeçler verdi.

"Novak Djokovic'e yapılan suçlamalar çok basit. Djokovic'in parti yapması elbette ideal değildi fakat temelde yanlış bir şey yapmadı. Oraya giden her oyuncu kendi özgür iradesini kullandı."

"Elbette ben de sağlığı; paranın veya bir spor dalında formda kalmanın önüne koyuyorum fakat dediğim gibi burada temelde yanlış bir şey yok."

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın Spor
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi Spor
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar Spor
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor Spor
Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu Spor
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor Spor
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Mahkeme, 'Polis kesemez' diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
İstanbul Boğazı'nda skandal görüntüler! Koronavirüse aldırmadan yat partisi düzenlediler
İstanbul Boğazı'nda skandal görüntüler! Koronavirüse aldırmadan yat partisi düzenlediler
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor
Hababam Sınıfı filmi gerçek oldu: Kimya laboratuvarındaki patlamada 2 öğretmen yaralandı
Hababam Sınıfı filmi gerçek oldu: Kimya laboratuvarındaki patlamada 2 öğretmen yaralandı
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
Trabzonspor'da iyileşen Ekuban, Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak Galatasaray maçının kadrosuna alındı
Trabzonspor'da iyileşen Ekuban, Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak Galatasaray maçının kadrosuna alındı
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
Hayali şeyhin temsilcisi olan şahıs, 7 iş insanını ağına düşürerek 17 milyon lira dolandırdı
Hayali şeyhin temsilcisi olan şahıs, 7 iş insanını ağına düşürerek 17 milyon lira dolandırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Halife Hafter Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ali Koç Gökhan Töre Bülent Uygun Robert Prosinecki
Daha Fazla Su Karar Sakarya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Djokovic'e yapılan suçlamalar çok basit - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 20:43:28. #1.14#
title