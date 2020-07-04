Djokovic'e yapılan suçlamalar çok basit Diğer spor branşlarında olduğu gibi tenis sezonu da koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmıştı.

Diğer spor branşlarında olduğu gibi tenis sezonu da koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmıştı. Wimbledon, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez iptal edilirken Roland Garros, Eylül ayının sonuna ertelenmişti.

Geçtiğimiz ayın ortalarında ise Novak Djokovic Vakfı önderliğinde Adria Tur ve Patrick Mouratouglu önderliğinde Ultimate Tennis Showdown organizasyonları başladı. Böylece “teniste yeni normal” döneminin tohumları atılıyordu.

Fakat Adria Tur’ın ikinci ayağı olan Zadar’da (Hırvatistan) koronavirüs vakalarına rastlandı. Eurosport ekranlarından yayınlanan turnuvanın finali, Novak Djokovic vs. Andrey Rublev maçı, Grigor Dimitrov’un koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle iptal edildi.

Turnuva direktörü Goran Ivanisevic, yaptığı açıklamada, Dimitrov'un test sonucunun pozitif çıktığını öğrendiklerini belirterek, tenisçilerin ve turnuvayı takip eden herkesin sağlığı için final maçını iptal ettiklerini söylemişti. Ertesi sabah ise Borna Coric, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Bu iki ismin ardından Novak Djokovic'in koronavirüs testinin de pozitif çıktığı açıklanmıştı. Bu olayların ardından Djokovic, Adria Tur'u düzenlediği gerekçesiyle hedef tahtası halini almıştı.

Dominic Thiem'in babası Wolfgang Thiem, konuya dair Avusturya basınından Die Diee'ye demeçler verdi.

"Novak Djokovic'e yapılan suçlamalar çok basit. Djokovic'in parti yapması elbette ideal değildi fakat temelde yanlış bir şey yapmadı. Oraya giden her oyuncu kendi özgür iradesini kullandı."

"Elbette ben de sağlığı; paranın veya bir spor dalında formda kalmanın önüne koyuyorum fakat dediğim gibi burada temelde yanlış bir şey yok."

Kaynak: EuroSport.com